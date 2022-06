Calciomercato Milan – Ziyech, l’unico nodo resta lo stipendio del giocatore (Di domenica 26 giugno 2022) Hakim Ziyech potrebbe vestire la maglia del Milan: i rossoneri trattano con il Chelsea, ma resta da sciogliere il nodo stipendio Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Hakimpotrebbe vestire la maglia del: i rossoneri trattano con il Chelsea, mada sciogliere il

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - sociaal_23 : Tra lunedì e martedì: firme di #Maldini e #Massara (rinnovo fino al 2024 più opzione per il 2025) e visite di… - Luxgraph : Praet, comunicata la sua volontà al Leicester: 'Solo Toro!' -