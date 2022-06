Al Bano e Jasmine Carrisi non hanno scelta | costretti a dire di no al programma

(Di domenica 26 giugno 2022) Alsarebbero statidi no al. Ci sarebbero infatti delle ragioni tecniche che non gli avrebbero lasciato altrache rifiutare l’opportunità televisiva: ecco cosa è successo. Nel 2020 ha debuttato un nuovo talent show su Rai 1: The Voice Senior. Alla conduzione arrivò subito un’impeccabile Antonella L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Ticinonline

Ascolti delle prime due stagioni del talent di Rai1: nella prima più alti della seconda Insomma non è ancora chiaro se AlCarrisi e la figlia, che di recente ha voluto specificare di ...Anche dalla storia d'amore tra Ale Loredana sono nati dei bambini :e Albano Jr. ma i due non si sono mai sposati per volere del cantante. Al"La terra la odiavo"/ "Perchè non ... Al Bano fa chiarezza sull’eredità: «Sarà tutto diviso in parti uguali» Al Bano e Jasmine Carrisi sarebbero stati costretti a dire di no al programma. Ci sarebbero infatti delle ragioni tecniche che non gli avrebbero lasciato altra scelta che rifiutare l’opportunità ...Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi: mistero sul ritorno del talent condotto da Antonella Clerici Non si hanno conferme ne smentite sul ritorno a The ...