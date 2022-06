911 serie tv su Rai 2: trama episodi 26 giugno 2022 Copia (Di domenica 26 giugno 2022) La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 26 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 serie tv su Rai 2: trama episodi 26 giugno 2022 911 Stagione 4 episodio 3 Tempo futuro. Ritroviamo Hen alle prese con i suoi studi alla facoltà di medicina. Per il corso di laboratorio, la paramedica si trova a far coppia con Sydney, e la ragazza non si dimostra particolarmente gentile. Buck rivela finalmente a Maddie e Chimney il suo “segreto”, sta seguendo un percorso di psicoterapia. Maddie ci rimane molto male, ma il ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Latv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 26su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911tv su Rai 2:26911 Stagione 4o 3 Tempo futuro. Ritroviamo Hen alle prese con i suoi studi alla facoltà di medicina. Per il corso di laboratorio, la paramedica si trova a far coppia con Sydney, e la ragazza non si dimostra particolarmente gentile. Buck rivela finalmente a Maddie e Chimney il suo “segreto”, sta seguendo un percorso di psicoterapia. Maddie ci rimane molto male, ma il ...

