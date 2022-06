Ziyech Milan, problema stipendio: una soluzione avvantaggia Maldini (Di sabato 25 giugno 2022) Ziyech Milan, per l’esterno offensivo il problema più grande è legato all’alto ingaggio percepito: possibile una soluzione Come riferito da Sky Sport, il Milan è tornato a pensare ad Hakim Ziyech per rinforzare il proprio attacco, visto che il giocatore è ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea. Un affare del quale si sta discutendo, ma che potrebbe decollare solo con la formula del prestito, viste le alte cifre in ballo tra cartellino e ingaggio dell’ex Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022), per l’esterno offensivo ilpiù grande è legato all’alto ingaggio percepito: possibile unaCome riferito da Sky Sport, ilè tornato a pensare ad Hakimper rinforzare il proprio attacco, visto che il giocatore è ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea. Un affare del quale si sta discutendo, ma che potrebbe decollare solo con la formula del prestito, viste le alte cifre in ballo tra cartellino e ingaggio dell’ex Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

