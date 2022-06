Uno ogni 4 idraulici ha difficoltà a gestire la documentazione tecnica, “almeno uno fatemelo bocciare”. Opinioni a confronto (Di sabato 25 giugno 2022) «La bocciatura è uno dei grandi temi della scuola in grado di far scaldare gli animi e finisce per generare fazioni contrapposte», dice Ivan Sciapeconi, 53 anni, insegnante nella scuola primaria G. Pascoli di Modena. Sciapeconi è autore di guide didattiche, sussidi per insegnanti, libri di testo per la scuola primaria. E' autore anche di libri di narrativa per ragazzi. Conduce corsi di formazione sui temi della didattica inclusiva, della didattica per competenze, della valutazione. Ha mandato in libreria di recente il romanzo “40 cappotti e un bottone” (Ed Piemme). «Storicamente – prosegue il maestro, il cui intervento integrale è pubblicato di seguito», il tema della bocciatura si è sempre posto in maniera consistente nell’ultimo segmento di scolarizzazione. Si è bocciato moltissimo alla primaria fin quando la scuola media non è diventata un orizzonte alla portata di tutti. Si è ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) «La bocciatura è uno dei grandi temi della scuola in grado di far scaldare gli animi e finisce per generare fazioni contrapposte», dice Ivan Sciapeconi, 53 anni, insegnante nella scuola primaria G. Pascoli di Modena. Sciapeconi è autore di guide didattiche, sussidi per insegnanti, libri di testo per la scuola primaria. E' autore anche di libri di narrativa per ragazzi. Conduce corsi di formazione sui temi della didattica inclusiva, della didattica per competenze, della valutazione. Ha mandato in libreria di recente il romanzo “40 cappotti e un bottone” (Ed Piemme). «Storicamente – prosegue il maestro, il cui intervento integrale è pubblicato di seguito», il tema della bocciatura si è sempre posto in maniera consistente nell’ultimo segmento di scolarizzazione. Si è bocciato moltissimo alla primaria fin quando la scuola media non è diventata un orizzonte alla portata di tutti. Si è ...

