Ultime Notizie Roma del 25-06-2022 ore 20:10 (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la politica in apertura un patto tra governo e parti sociali mettendo il grosso delle risorse del bilancio sulla riduzione del costo del lavoro per un intervento shock sul cuneo fiscale del leader dem letta dal convegno dei giovani imprenditori il taglio diverse di incisivo perché Serve a evitare la perdita del potere d’acquisto del ceto medio aggiunge Conte Salvini apre ma aggiunge la pace fiscale una fatto dice perché ci sono 15 milioni di Italiani in ostaggio dell’agenzia delle entrate ed Equitalia ancora politica pensare di lasciare il governo significherebbe abbandonare il paese in questo momento storico dice Luigi Di Maio E se qualcuno pensa di poter alimentare il dibattito politico con l’odio non ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la politica in apertura un patto tra governo e parti sociali mettendo il grosso delle risorse del bilancio sulla riduzione del costo del lavoro per un intervento shock sul cuneo fiscale del leader dem letta dal convegno dei giovani imprenditori il taglio diverse di incisivo perché Serve a evitare la perdita del potere d’acquisto del ceto medio aggiunge Conte Salvini apre ma aggiunge la pace fiscale una fatto dice perché ci sono 15 milioni di Italiani in ostaggio dell’agenzia delle entrate ed Equitalia ancora politica pensare di lasciare il governo significherebbe abbandonare il paese in questo momento storico dice Luigi Di Maio E se qualcuno pensa di poter alimentare il dibattito politico con l’odio non ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte 2.399 contagi e 2 morti: bollettino 25 giugno - #Ultime #Notizie #Covid… - junews24com : Werner Juve, si tratta con il Chelsea: due ostacoli frenano i bianconeri - - ginaxdream : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… -