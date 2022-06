(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 252022. Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso di. Ecco la combinazione: 4, 30, 42, 46, 58, 89, numero Jolly 29, superstar 88. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 229.300.000. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

ledicoladelsud : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 giugno - LocalPage3 : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 giugno - lifestyleblogit : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 giugno - - italiaserait : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 giugno - fisco24_info : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 giugno: (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+' al concorso di oggi… -

Lotto evincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 giugno 2022 Questi premi sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte in maniera automatica con il pagamento. ...LOTTO E, IVINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI Daivincenti delpassiamo a quelli di Lotto e 10eLotto . Una serata ricca di estrazioni e così pure di premi. Non ci ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, sabato 25 giugno 2022, in tempo reale ...Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: oggi 25 giugno, i numeri vincenti del concorso Sisal n. 76/2022. Ultime notizie e vincite ...