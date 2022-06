Sentiero degli Dèi | recuperata una donna infortunata

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi per un incidente lungo ilDèi, avvenuto all’altezza della mattonella 8, nei pressi della falesia di arrampicata. Unainglese di 79 anni è caduta ed ha battuto la testa, riportando una ferita lacero-contusa con sospetto trauma cranico. L’allarme è stato diramato dalla centrale operativa118 di Salerno che ha subito disposto sia il decollo dell’elisoccorso 118 di Salerno, con medico e tecnico di elisoccorso del CNSAS a bordo, sia la partenza dei tecnici del CNSAS per percorrere ilvia terra e raggiungere l’. Laè stata soccorsa e stabilizzata dal personale tecnico e sanitario del CNSAS ed è stata imbarellata ...

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: "Concluso intervento di recupero di una donna infortunata lungo il sentiero degli Dèi. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi per un incidente lungo il sentiero degli Dei. All'altezza della mattonella 8, nei pressi della falesia di arrampicata, una donna ing ...