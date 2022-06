Scavano nel garage e trovano qualcosa di inimmaginabile: la scoperta che riscrive la storia (Di sabato 25 giugno 2022) Stavano scavando per realizzare un box interrato, quando è emerso un ritrovamento molto importante: la straordinaria scoperta. Tutti i dettagli. Come riportato da il Giornale di Brescia, stavano scavando per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 giugno 2022) Stavano scavando per realizzare un box interrato, quando è emerso un ritrovamento molto importante: la straordinaria. Tutti i dettagli. Come riportato da il Giornale di Brescia, stavano scavando per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ClaraPorta4 : RT @Kurosh_74: l’Ips typographus, il Bostrico Tipografico che infetta gli abeti indeboliti dagli effetti dei cambiamenti climatici. I masch… - Kurosh_74 : l’Ips typographus, il Bostrico Tipografico che infetta gli abeti indeboliti dagli effetti dei cambiamenti climatici… - Sir_Bianchi : @Fuser10314370 @Happy4Trigger Anch'io sono per la pace nel mondo, ma di solito per evitare i grandi roghi contro i… - mad737 : RT @Tagota14: Cose pensate Scavano nei ricordi Scalfendo la pelle Profilandosi Come fotogrammi sbiaditi Somiglianti al vento All'imbrunire… - CiccioIlBrillo : @15797jjj @chiccotesta Deve essere rimasto al gold exchange standard. Crede forse che per creare denaro serva una q… -