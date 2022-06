Royal Family, la vendetta di Carlo e William: il peggio che gli possa capitare (Di sabato 25 giugno 2022) Il principe Carlo e suo figlio William si vendicano definitivamente: allontanamento dalla famiglia come pegno William e Carlo (Ansafoto)Nei mesi scorsi era spuntata fuori ancora una volta la grande vergogna della Royal Family inglese. Parliamo proprio del terzo figlio della Regina Elisabetta, Andrea duca di York. Quest’ultimo fu coinvolto nella storia di abusi. Invece di continuare con il processo, il duca decise di archiviare la storia, in un certo senso accettando l’accusa, pagando milioni di sterline. Le accuse non lo sconvolsero mai più di tanto ma per la Regina fu un colpo inaccettabile. Questo il motivo per il quale la famiglia ha deciso di oscurare il suo nome. Tutto è partito dal fatto che un disonore avrebbe buttato troppi occhi sulla monarchia ormai instabile da tempo per via ... Leggi su direttanews (Di sabato 25 giugno 2022) Il principee suo figliosi vendicano definitivamente: allontanamento dalla famiglia come pegno(Ansafoto)Nei mesi scorsi era spuntata fuori ancora una volta la grande vergogna dellainglese. Parliamo proprio del terzo figlio della Regina Elisabetta, Andrea duca di York. Quest’ultimo fu coinvolto nella storia di abusi. Invece di continuare con il processo, il duca decise di archiviare la storia, in un certo senso accettando l’accusa, pagando milioni di sterline. Le accuse non lo sconvolsero mai più di tanto ma per la Regina fu un colpo inaccettabile. Questo il motivo per il quale la famiglia ha deciso di oscurare il suo nome. Tutto è partito dal fatto che un disonore avrebbe buttato troppi occhi sulla monarchia ormai instabile da tempo per via ...

