Commenta per primo Ilannuncia di avere trovato l'accordo per l'arrivo in giallorosso di Massimiliano Montuori . Difensore centrale di grande forza fisica, Massimiliano è nato di Nocera Inferiore nel 1997 e prima ...Quattro anni dopo, Truocchio, 18 anni compiuti il 12 marzo scorso, ritrova la strada per, questa volta per restarci quantomeno un'intera stagione. E'infatti la firma che lega lo ... Ravenna, UFFICIALE: in arrivo un difensore "Pallacanestro 2.015 comunica che Antimo Martino entra a fare parte della famiglia biancorossa, con il ruolo di responsabile dell’area tecnica-sportiva. Le paro ...Pallacanestro 2.015 comunica che Antimo Martino entra a fare parte della famiglia biancorossa, con il ruolo di responsabile dell’area tecnica-sportiva. Le ...