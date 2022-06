Rassegna Gossip | Il Volo “cacciati” in diretta | Veronica e Matteo brutte notizie | Isabella Ricci dramma dopo le nozze

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: UCI CINEMA - Continua ESSAI: rassegna d’autore con Matthias e Maxime - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCI CINEMA - Continua ESSAI: rassegna d’autore con Matthias e Maxime - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCI CINEMA - Continua ESSAI: rassegna d’autore con Matthias e Maxime - napolimagazine : UCI CINEMA - Continua ESSAI: rassegna d’autore con Matthias e Maxime - apetrazzuolo : UCI CINEMA - Continua ESSAI: rassegna d’autore con Matthias e Maxime -

Gossip e TV

Elisabetta Gregoraci, che a breve tornerà protagonista sul piccolo schermo con Battiti Live (da anni conduce lamusicale estiva trasmessa da Italia Uno), si è confidata al magazine Gente, parlando di un tema molto intimo: il rapporto che ha con la fede . La sua famiglia, di origini calabresi, in ...Ilsu Cabrini e Rossi fece infuriare gli azzurri. Una battuta infelice su Rossi e Cabrini ... Ma l'incaricato, che ogni mattina dalla sede romana della Federcalcio legge per telefono la... Gregoraci su Fratel Cosimo: “Mi tira le orecchie per la rottura con Briatore” Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, anche oggi ci ritroviamo nel consueto spazio dedicato alla cronaca rosa settimanale.La showgirl calabrese, al magazine Gente, ha confidato il profondo rapporto che ha con la fede e con Fratel Cosimo ...