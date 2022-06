Poesia Gazzetta | Skriniar ha capito che il suo sacrificio è un atto d’amore per l’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 giugno 2022) Ci vorranno secoli prima che Napoli impari la lezione di Milano. All’ombra del Vesuvio tutto viene interpretato in chiave negativa, guardate come latrasforma la cessione diin un’operazione per il bene del club. Pura. Non possiamo che applaudire. Tema: le cessioni del. Svolgimento, a cominciare dal titolo scelto: 100 milioni in 10 giorni. “Da-Psg a Lazaro-Dalbert Inter, arriva l’oro Emissari francesi a Milano per l’ok Pinamonti vota per l’Atalanta. Per i due esterni ecco 12 milioni”. Ecco stralci dell’articolo: Nella Milano nerazzurra sono, quindi, iniziate le grandi manovre alla voce “cessioni” e in tempi brevi, brevissimi, si darà forma ad alcune operazioni strategiche. Milanè il bocconcino più pregiato, i qatarioti lo bramano a ...