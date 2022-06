Perché il cervello non ha ancora ceduto a un computer lo scettro del linguaggio (Di sabato 25 giugno 2022) E’ da qualche giorno in libreria un piccolo grande libro, di Noam Chomsky e Andrea Moro, intitolato “I segreti delle parole”, per i tipi de La Nave di Teseo (l’edizione in inglese è già disponibile per la Mit Press). In essenza, è una nutrita conversazione su linguaggio, mente e cervello tra il sommo linguista, scienziato cognitivo, filosofo e politologo Noam Chomsky, il più citato al mondo tra tutti gli intellettuali viventi, da qualche anno professore all’Università dell’Arizona, e il suo ex allievo, oggi prominente linguista, neuroscienziato e romanziere Andrea Moro, professore alla Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. La conversazione nasce da un incontro, forzatamente virtuale, al Festival della letteratura di Mantova del 2020 tra Chomsky e Moro. Insieme hanno scelto di dialogare liberamente su cervello e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) E’ da qualche giorno in libreria un piccolo grande libro, di Noam Chomsky e Andrea Moro, intitolato “I segreti delle parole”, per i tipi de La Nave di Teseo (l’edizione in inglese è già disponibile per la Mit Press). In essenza, è una nutrita conversazione su, mente etra il sommo linguista, scienziato cognitivo, filosofo e politologo Noam Chomsky, il più citato al mondo tra tutti gli intellettuali viventi, da qualche anno professore all’Università dell’Arizona, e il suo ex allievo, oggi prominente linguista, neuroscienziato e romanziere Andrea Moro, professore alla Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. La conversazione nasce da un incontro, forzatamente virtuale, al Festival della letteratura di Mantova del 2020 tra Chomsky e Moro. Insieme hanno scelto di dialogare liberamente sue ...

Oggi, quarant'anni fa, usciva Blade Runner ... le persone cui le radiazioni, la polvere e chissà cos'altro hanno offeso il cervello per sempre. ... Perché, e qui il punto torna, secondo lui Blade Runner avrebbe dovuto esplodere il personaggio. ... MATURITÀ 2022: MUSICOFILIA/ Gli "amusici" senza sapere di esserlo e i "veggenti" ... perché in loro non accade proprio nulla: in quanto specie, sono creature senza musica". Sono di ... Porta l'anima a distaccarsi dal corpo fisico, stacca il nostro cervello da ogni contingenza che ci ...