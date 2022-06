MotoGP GP Olanda 2022, Aleix Espargaro: “Soddisfatto, solo le qualifiche non andate bene” (Di sabato 25 giugno 2022) “Sono Soddisfatto del lavoro di oggi, perché nelle FP3 sono riuscito ad essere molto veloce e ad entrare direttamente in Q2 mentre nelle FP4 ho fatto un lungo run in ottica gara mantenendo un ritmo importante. solo la qualifica non è andata come mi sarei aspettato, purtroppo ho dovuto cancellare gli ultimi due giri a causa di due bandiere gialle”. Queste le parole del pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, dopo le qualifiche non andate benissimo durante il sabato ad Assen nel Gran Premio di Olanda: “Sono sicuro che un piazzamento in prima fila sarebbe stato alla mia portata ma non ne faccio un dramma, la RS-GP qui ad Assen sta funzionando veramente bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) “Sonodel lavoro di oggi, perché nelle FP3 sono riuscito ad essere molto veloce e ad entrare direttamente in Q2 mentre nelle FP4 ho fatto un lungo run in ottica gara mantenendo un ritmo importante.la qualifica non è andata come mi sarei aspettato, purtroppo ho dovuto cancellare gli ultimi due giri a causa di due bandiere gialle”. Queste le parole del pilota dell’Aprilia,, dopo lenonbenissimo durante il sabato ad Assen nel Gran Premio di: “Sono sicuro che un piazzamento in prima fila sarebbe stato alla mia portata ma non ne faccio un dramma, la RS-GP qui ad Assen sta funzionando veramente”. SportFace.

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLE POSITION ?? 10^ pole in top class per Pecco I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda: le qualifiche e la pole in diretta LIVE da Assen #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: MotoGp, qualifiche Gp d’Olanda: Bagnaia conquista la pole (con record) ad Assen - Fe28Soap : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Olanda: Miller ostacola Vinales, poi chiede scusa al box Aprilia. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Dutch… - motosprint : #Bastianini: 'Sto vivendo uno dei weekend più duri da quando sono in #MotoGP' -