Mara Venier: «Maria De Filippi? Insieme per due prime serate» (Di sabato 25 giugno 2022) Mara Venier ha un sogno nel cassetto: un programma con l'amica e collega Maria De Filippi. La conduttrice di Domenica In, dopo aver chiuso una stagione che le ha dato grandi soddisfazioni, ha ammesso che ha già in mente un progetto per coinvolgere la signora Costanzo. Mara Venier e Maria De Filippi Insieme in un programma Intervistata da TvBlog, Mara Venier ha parlato dell'ultima stagione televisiva. La sua Domenica In ha registrato ascolti ottimi, tanto che la Rai le ha dato l'opportunità di portare il programma in prima serata. Anche questo show, neanche a dirlo, ha toccato picchi di share degni di nota. Domenica In 2022/2023 tornerà in televisione il 18 settembre, ma prima di andare in vacanza ...

