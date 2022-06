LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: tra poco al via le FP3 (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 10.41 I piloti punteranno a raggiungere le prime quattordici posizioni nella classifica combinata per raggiungere automaticamente il Q2 (le qualifiche partiranno alle ore 15:10). 10.38 Primo appuntamento di questo sabato del Gran Premio d’Olanda 2022 con la terza sessione di prove libere, a suo modo già decisiva per le qualifiche del pomeriggio. 10.35 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP3 di Moto2! LA DIRETTA LIVE DI FP3 E FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 12.35 Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 I piloti punteranno a raggiungere le prime quattordici posizioni nella classifica combinata per raggiungere automaticamente il Q2 (le qualifiche partiranno alle ore 15:10). 10.38 Primo appuntamento di questo sabato del Gran Premio d’con la terza sessione di prove libere, a suo modo già decisiva per le qualifiche del pomeriggio. 10.35 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenuti alladelle FP3 di! LADI FP3 E FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 LADI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 12.35 Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il pilota del Team #Italtrans ha preceduto #AugustoFernandez e #AlbertArenas - https:/… - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il pilota del Team #Italtrans ha preceduto #AugustoFernandez e #AlbertArenas - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Quinto tempo per #TonyArbolino, più indietro #CelestinoVietti - - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Quinto tempo per #TonyArbolino, più indietro #CelestinoVietti - -