Lecce, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 25 giugno 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il Lecce, dopo aver reso noto il programma del ritiro di Folgaria, sta per annunciare anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell'inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Marco Baroni, dopo la conquista della promozione nella massima categoria, è pronta per recitare un nuovo da protagonista anche tra le grandi, con l'obiettivo di centrare la salvezza. Ecco il programma completo delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO 5 luglio A Folgaria contro un avversario da comunicare 9 luglio A Folgaria contro un avversario da comunicare 15 luglio A Folgaria contro un avversario da comunicare SportFace.

