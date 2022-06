Le priorità in una relazione (Di sabato 25 giugno 2022) Tanti fidanzati che si innamorano di un altro prendono questa scusa: “Perché abiti in una via dal nome poco decoroso”. Lei: “Perché, via del vecchio lavatoio cosa ha da indurti a lasciarmi?”. “E’ un nome non elegante, non puoi dire al comune di cambiarlo?”. “A parte che in dieci anni di fidanzamento sei sempre venuto a prendermi a casa, e la via si è sempre chiamata così”. “Mah! Non diciamo certe cose, tenevo questo rancore in silenzio”. Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) Tanti fidanzati che si innamorano di un altro prendono questa scusa: “Perché abiti in una via dal nome poco decoroso”. Lei: “Perché, via del vecchio lavatoio cosa ha da indurti a lasciarmi?”. “E’ un nome non elegante, non puoi dire al comune di cambiarlo?”. “A parte che in dieci anni di fidanzamento sei sempre venuto a prendermi a casa, e la via si è sempre chiamata così”. “Mah! Non diciamo certe cose, tenevo questo rancore in silenzio”.

Pubblicità

borghi_claudio : Dai giornali di oggi: da una parte l'intervista a Giuseppe conte con le priorità del movimento 5 stelle, Dall'altra… - AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - marcofurfaro : A vari giorni dal suicidio di #CloeBianco, l'assessora all'Istruzione del Veneto ed esponente di FdI @ElenaDonazzan… - agnello_sabrina : RT @SalamidaFabio: Però bisogna ammettere che ci vuole un certo coraggio a sostenere che il DDL Zan e la cittadinanza per i ragazzi italian… - GiuBraun : RT @nelsottobosco: togliere l'aborto legale significa solo due cose cioè molte più donne morte e molti più bambini non voluti che probabil… -