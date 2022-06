La sicurezza informatica e l’organizzazione della rete interna | un esempio di regolamento

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 25 giugno 2022) Gli istituti scolastici italiani hanno visto crescere negli anni l'uso delle tecnologie informatiche nella didattica e nella gestione generaleScuola. Oggi è normale che a scuola ci si connetta ad Internet, sia per svolgere esperienze formative, sia per le funzioni amministrative-gestionali. Internet è molto utile, però può essere anche una potenziale fonte di rischi, tanto maggiori quanto meno si conoscono i modi legittimi di utilizzo e si abbia scarsa consapevolezza delle funzioni. Questo vale certamente per il complesso sistema di computer inpresenti nella scuola: sia riguardo ai tradizionali laboratori, sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule singole predisposte per il collegamento interno ed esterno.