GUIDA TV 25 GIUGNO 2022: UNA VOCE PER PADRE PIO, TU SI QUE VALES E IL GIALLO DI RAI2 (Di sabato 25 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Una VOCE per PADRE Pio – Evento RAI2 ore 21.20: Nessuna Bugia può Rimanere Nascosta 1°Tv – Film-Tv Rai3 ore 21.20: Sapiens: Un Solo Pianeta – Attualità Rete4 ore 21.30: Lo Chiamavano Bulldozer – Film Canale5 ore 21.30: Tu Sì Que VALES (R) – Talent Italia1 ore 21.25: Transformers: La Vendetta del Caduto – Film La7 ore 21.15: Un Colpo Perfetto – Film Tv8 ore 21.30: Flight – Film Nove ore 21.40: Maurizio Minghella: Il Predatore – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Premio Taobuk – Intrattenimento RAI2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.35: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ...

