Gregorio Paltrinieri Campione del Mondo | “Potevo vincere due ori Ero quotato a 26 | nessuno credeva più in me”

Pubblicità

Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - ItaliaTeam_it : MA QUANTO SEI FORTEEEEEEE! FENOMENOOOOOOOO GREEEEEEEEG! ?????????????? A Budapest Gregorio Paltrinieri Campione del Mondo… - sportface2016 : +++GREGORIO #PALTRINIERI LEGGENDARIO: MEDAGLIA D'ORO NEI 1500 STILE LIBERO. IMPRESA TITANICA, PAZZESCOOOOO+++ - cullinam : RT @Eurosport_IT: GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europeo nei… - BlueBandit_16 : RT @Coninews: GREGORIO PALTRINIERI CAMPIONE DEL MONDO! ???? A Budapest capolavoro nei 1500 sl con tanto di record europeo! #ItaliaTeam | @F… -

18.44 Nuoto, oro mondiale1.500sl Impresa diai mondiali di Budapest: oro nei 1.500sl con 14'32"80 (record europeo). Staccati Finke (Usa) e il tedesco Wellbrock. Nei 50 dorso, Thomas Ceccon ottiene il bronzo con 24"51. La ...Il più grandedi sempre, proprio nel momento in cui sembrava in calo dopo gli 800 che non avevano soddisfatto lui per primo. Una gara sempre al comando, oltre la linea del record del mondo fino ...Prestazione leggendaria di Gregorio Paltrinieri, oro nei 1500 ai Mondiali di Budapest. A medaglia anche Pilato e Ceccon.Oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto, col primato europeo. (ANSA) ...