Grave operaio colpito dal cestello di una gru caduto da 15 metri

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Pagato meno degli altri dipendenti, si sfoga verbalmente contro l'azienda e viene licenziato. La Cassazione resping… - SkyTG24 : Milano, grave operaio colpito da cesto di una gru caduto da 15 metri - PugliaStream : Incidente nel cantiere: operaio edile cade dal ponteggio, volo da 4 metri. È grave. Salento, ancora tragedie sul la… - PugliaStream : Lizzanello, incidente su lavoro: titolare di una ditta cade da 5 metri, è grave - GerriLiu5 : RT @paolo_r_2012: Incidente sul lavoro a Merine. Operaio cade e finisce in codice rosso al Fazzi. È grave -

Undi 59 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all''ospedale Niguarda di Milano dopo che stamani è stato colpito dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 metri ...Undi 59 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all''ospedale Niguarda di Milano dopo che stamani è stato colpito dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 metri ...Un operaio di 59 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all''ospedale Niguarda di Milano dopo che stamani è stato colpito dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 ...Un operaio di 59 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all''ospedale Niguarda di Milano dopo che stamani è stato colpito dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 me ...