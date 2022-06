G7 al via: sul tavolo il no all'oro russo, il grano, il petrolio e il sostegno a Kiev (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Il sostegno all'Ucraina, le sanzioni alla Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, la scarsità di materie prime e la minaccia di una carestia mondiale. Ma anche clima e pandemia. Fari puntati sul G7 che si apre nel castello bavarese di Schloss Elmau. Il cancelliere tedesco Scholz è appena arrivato, tra poco sarà la volta del presidente americano Joe Biden e di quello francese Emmanuel Macron. I sette Grandi della Terra si riuniscono per ribadire soprattutto l'appoggio a Kiev. Si va verso la misura del divieto di importazione di nuovo oro dalla Russia e, a pochi giorni dal vertice della Nato a Madrid, a un maggiore aiuto dal punto di vista militare e finanziario da parte dei Grandi alla difesa dell'Ucraina. Anche l'Italia è pronta a fare la propria parte: un nuovo decreto interministeriale per l'invio di armi, il quarto, dovrebbe vedere la ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Ilall'Ucraina, le sanzioni alla Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, la scarsità di materie prime e la minaccia di una carestia mondiale. Ma anche clima e pandemia. Fari puntati sul G7 che si apre nel castello bavarese di Schloss Elmau. Il cancelliere tedesco Scholz è appena arrivato, tra poco sarà la volta del presidente americano Joe Biden e di quello francese Emmanuel Macron. I sette Grandi della Terra si riuniscono per ribadire soprattutto l'appoggio a. Si va verso la misura del divieto di importazione di nuovo oro dalla Russia e, a pochi giorni dal vertice della Nato a Madrid, a un maggiore aiuto dal punto di vista militare e finanziario da parte dei Grandi alla difesa dell'Ucraina. Anche l'Italia è pronta a fare la propria parte: un nuovo decreto interministeriale per l'invio di armi, il quarto, dovrebbe vedere la ...

