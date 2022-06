Facebook sa anche quando l’hai fatto l’ultima volta (Di sabato 25 giugno 2022) Sapevate che Meta ha lanciato due nuove app (Maya e MIA FEM) sull’ovulazione e il monitoraggio del ciclo mestruale? Be’, secondo alcuni organi di vigilanza, tali programmi creano un problema normativo ed etico sul trattamento della privacy agito dal social network di Mark Zuckerberg. Qualcuno sospetta anche che Facebook sappia anche quando abbiamo fatto sesso l’ultima volta… Facebook ci spia? Come mai continua a rilasciare app e funzioni che cercano di entrare nel nostro privato? Alcuni analisti temono che il social network abbia ormai un controllo generale sulle informazioni private (e intime) di miliardi di persone… E che non sia più possibile tornare indietro. Social indiscreto, che cerca dati sulla tua vita sessuale (Pixabay) – ... Leggi su curiosauro (Di sabato 25 giugno 2022) Sapevate che Meta ha lanciato due nuove app (Maya e MIA FEM) sull’ovulazione e il monitoraggio del ciclo mestruale? Be’, secondo alcuni organi di vigilanza, tali programmi creano un problema normativo ed etico sul trattamento della privacy agito dal social network di Mark Zuckerberg. Qualcuno sospettachesappiaabbiamosessoci spia? Come mai continua a rilasciare app e funzioni che cercano di entrare nel nostro privato? Alcuni analisti temono che il social network abbia ormai un controllo generale sulle informazioni private (e intime) di miliardi di persone… E che non sia più possibile tornare indietro. Social indiscreto, che cerca dati sulla tua vita sessuale (Pixabay) – ...

