Chi è Mia Bocci, protagonista del programma di Rai 3 “Imperfetti sconosciuti” (Di sabato 25 giugno 2022) Ha avuto inizio ieri, venerdì 24 giugno, su Rai 3, la prima puntata di “Imperfetti sconosciuti”, la trasmissione dedicata al rapporto tra genitori e figli, condotto da Cesare Bocci e da sua figlia Mia. I due conduttori hanno alle spalle una storia intensa e commovente: hanno sofferto molto e si sono rialzati insieme: ecco la loro avventura. “Imperfetti sconosciuti”, la nuova trasmissione di Rai 3 condotta da Cesare e Mia Bocci Il programma, che terrà compagnia ai telespettatori ogni venerdì in seconda serata, è un talk show dedicato al rapporto tra genitori e figli. L’obiettivo dello show, è quello di mettere in contatto dei mondi diversi: quello dei genitori e quello dei figli adolescenti. Venti adolescenti si confronteranno così con i loro rispettivi genitori per ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 giugno 2022) Ha avuto inizio ieri, venerdì 24 giugno, su Rai 3, la prima puntata di “”, la trasmissione dedicata al rapporto tra genitori e figli, condotto da Cesaree da sua figlia Mia. I due conduttori hanno alle spalle una storia intensa e commovente: hanno sofferto molto e si sono rialzati insieme: ecco la loro avventura. “”, la nuova trasmissione di Rai 3 condotta da Cesare e MiaIl, che terrà compagnia ai telespettatori ogni venerdì in seconda serata, è un talk show dedicato al rapporto tra genitori e figli. L’obiettivo dello show, è quello di mettere in contatto dei mondi diversi: quello dei genitori e quello dei figli adolescenti. Venti adolescenti si confronteranno così con i loro rispettivi genitori per ...

Pubblicità

Treccani : ?? Chi ricorda 'Parola mia' con Luciano Rispoli e Anna Carlucci? Tra 1985 e 1988, questo curioso gioco a premi sulla… - Pontifex_it : Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal terremoto in #Afghanistan, e prego in particolare pe… - fanpage : Sara Mazzonetto, 21enne, ex alunna di #CloeBianco, professoressa morta suicida: “Molti professori dicevano che Cloe… - lagatta4739 : @CasaLettori #ClassiciChePassione #CasaLettori Shakespeare?? Amleto “Madre,tu hai molto offeso mio padre (la regina… - festaniax : RT @bravimabasta: La mia generazione chiede ai giovani i sacrifici che molti di noi non hanno dovuto fare. E chi li chiede con maggiore for… -