Campionato Mondiale ORC | la vela d’altura è a Porto Cervo

Con la Practice race seguita dallo Skipper briefing e dal tradizionale Welcome cocktail sulla terrazza dello YCCS, si apre ufficialmente il Campionato del Mondo ORC, dedicato alla vela d'altura. L'evento è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda congiuntamente con l'Offshore Racing Congress (ORC), sotto l'egida di World Sailing e della Federazione Italiana vela (FIV). Le regate si concluderanno il 30 giugno. Campionato Mondiale ORC, 69 yacht iscritti provenienti da 16 nazioni Sono 69 gli yacht partecipanti provenienti da 16 nazionalità, la lunghezza delle imbarcazioni è compresa tra i 9,43 metri del Farr 30 e i 15,85 metri dei quattro TP52. La flotta è stata suddivisa in 3 classi (A-B-C) in funzione della tipologia e delle relative prestazioni, al fine di garantire la migliore ...

