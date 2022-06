Alvaro Morata e Alice Campello annunciano sui social l’arrivo del quarto figlio

(Di sabato 25 giugno 2022)allargano la famiglia. La coppia ha annunciato tramite un post Instagramdelpubblicando una foto con i loro tre bambini. Ad accompagnare lo scatto di famiglia, la didascalia “Baby 4 is coming“. Non è ancora noto il sesso del bambino, ma dalle prime indiscrezioni sembra che possa esaudirsi il desiderio di avere una bambina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro(@) SportFace.

... sulla sponda bianconera del Po arriverebbe come contropartita tecnica Timo Werner , che avrebbe già dimostrato di gradire il trasferimento a Torino , dove di fatto sostituirebbe. L'...La mestrina Alice Campello, moglie dell'attaccante spagnolo, di nuovo in dolce attesa . La coppia ha infatti annunciato via social la bella notizia : Baby 4 is coming il post Instagram del 24 giugno con la foto della coppia con i tre figli ... Morata e la moglie annunciano: "Baby 4 is coming" Alvaro Morata e Alice Campello allargano la famiglia. La coppia ha annunciato tramite un post Instagram l’arrivo del quarto figlio pubblicando una foto con i loro tre bambini. Ad accompagnare lo scatt ...Una meravigliosa notizia questa mattina per Alice Campello e Alvaro Morata. La coppia sui social fa impazzire i fan: il dolce annuncio ...