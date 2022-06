Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans?, la recensione: Hugh Laurie firma un gustoso rompicapo (Di sabato 25 giugno 2022) La recensione di Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans?, dal 25 giugno su Sky Investigation e in streaming su NOW. Attualizzare Agatha Christie mantenendo inalterate epoca e ambientazione dei suoi arguti divertissement gialli si può, come sottolinea la nostra recensione di Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans? che vanta la firma illustre di Hugh Laurie. L'ex Dottor House, che ha già all'attivo qualche piccola esperienza registica nello show che gli ha dato fama globale, ha scritto e diretto la miniserie che esordisce oggi su Sky ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 giugno 2022) Ladinon l'?, dal 25 giugno su Sky Investigation e in streaming su NOW. Attualizzaremantenendo inalterate epoca e ambientazione dei suoi arguti divertissement gialli si può, come sottolinea la nostradinon l'? che vanta laillustre di. L'ex Dottor House, che ha già all'attivo qualche piccola esperienza registica nello show che gli ha dato fama globale, ha scritto e diretto la miniserie che esordisce oggi su Sky ...

