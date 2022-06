WTA Eastbourne 2022, Camila Giorgi si arrende a Jelena Ostapenko in semifinale (Di venerdì 24 giugno 2022) Termina in semifinale l’avventura di Camila Giorgi nel WTA500 di Eastbourne (Gran Bretagna). Sul prato del Regno Unito la marchigiana (n.26 del ranking) si è dovuta arrendere alla lettone Jelena Ostapenko (n.14 del ranking). Netta l’affermazione di quest’ultima per 6-2 6-2 in 1 ora e 9 minuti di partita. Un match nel quale Giorgi non ha mai trovato il modo per condurre le danze come preferisce anche perché al cospetto di una Ostapenko centrata. Sarà quindi la lettone ad affrontare nell’atto conclusivo la ceca Petra Kvitova (n.31 WTA), a segno per 7-6 (5) 6-4 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.29 del mondo). Nel primo set, dopo una breve fase di studio, Giorgi annulla una palla break nel quarto gioco, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Termina inl’avventura dinel WTA500 di(Gran Bretagna). Sul prato del Regno Unito la marchigiana (n.26 del ranking) si è dovutare alla lettone(n.14 del ranking). Netta l’affermazione di quest’ultima per 6-2 6-2 in 1 ora e 9 minuti di partita. Un match nel qualenon ha mai trovato il modo per condurre le danze come preferisce anche perché al cospetto di unacentrata. Sarà quindi la lettone ad affrontare nell’atto conclusivo la ceca Petra Kvitova (n.31 WTA), a segno per 7-6 (5) 6-4 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.29 del mondo). Nel primo set, dopo una breve fase di studio,annulla una palla break nel quarto gioco, ma ...

