Verso la conferma delle mascherine Ffp2 sul lavoro a luglio: «Lasciar circolare il virus è pericoloso» (Di venerdì 24 giugno 2022) A luglio sarà confermato l'obbligo di mascherine Ffp2 sul lavoro. Negli impieghi a contatto con il pubblico e in quelli in cui i colleghi sono troppo vicini. Ma potrebbe cambiare il limite del distanziamento sociale da un metro a due. I tecnici del ministero del lavoro e quelli della Salute stanno mettendo su una bozza di documento che diventerà il nuovo protocollo per l'occupazione. Da sottoporre successivamente alle imprese e ai sindacati. Con una data limite: quella del primo luglio. Perché il 30 giugno scadono i vecchi protocolli. E Lasciare tutti liberi fin dall'estate potrebbe essere un azzardo. Anche perché nel frattempo il contagio da Coronavirus ha ricominciato a correre. E intanto l'esperto Massimo Andreoni avverte: la ...

