Vaiolo scimmie | “virus mutato in modo sorprendente”

(Adnkronos) – Il virus responsabile degli attuali focolai di vaccino delle scimmie "è mutato in modo sorprendentemente forte", secondo uno studio portoghese pubblicato su 'Nature Medicine'. "Rispetto ai virus correlati nel 2018 e nel 2019", il patogeno presenta oggi "circa 50 differenze nel genotipo", un dato "6-12 volte superiore rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato per questo tipo di virus sulla base di stime precedenti", spiegano gli autori che ipotizzano una "evoluzione accelerata". "I nostri dati mostrano ulteriori indizi sull'evoluzione virale in corso e sul potenziale adattamento" del Monkeypox virus "all'uomo", si sottolinea nel lavoro guidato da João Paulo Gomes dell'Instituto Nacional de Saúde 'Doutor Ricardo Jorge' (Insa) di ...

