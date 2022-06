Toca: ecco il testo del nuovo singolo di Aka7even con Guè (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro per le prime date del suo tour, Aka7even è tornato con un nuovo singolo che ci farà ballare tutta l’estate. Il brano “Toca“, in collaborazione con Guè – uno dei pasi massimi della scena rap italiana – è stato presentato in anteprima durante l’ultima data live al Fabrique di Milano. “Toca“, con il suo sound, ci accompagnerà nelle notti più calde di questa estate 2022. La performance è stata ben accolta dal club milanese, che ha potuto assistere dal vivo a un’esibizione che ha pochi confronti in Italia, con cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli. Dopo il successo di queste prime date live, Aka7even ha annunciato il Summer Tour 2022 che dal 9 luglio lo porterà in ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro per le prime date del suo tour,è tornato con unche ci farà ballare tutta l’estate. Il brano ““, in collaborazione con Guè – uno dei pasi massimi della scena rap italiana – è stato presentato in anteprima durante l’ultima data live al Fabrique di Milano. ““, con il suo sound, ci accompagnerà nelle notti più calde di questa estate 2022. La performance è stata ben accolta dal club milanese, che ha potuto assistere dal vivo a un’esibizione che ha pochi confronti in Italia, con cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli. Dopo il successo di queste prime date live,ha annunciato il Summer Tour 2022 che dal 9 luglio lo porterà in ...

Pubblicità

GiovannaGramug1 : RT @AllMusicItalia: Esce il 24 giugno il nuovo singolo di Aka 7even con Gué... 'Toca'. Ecco il testo del brano in anteprima. Si aggiungono… - Pettyred1 : RT @AllMusicItalia: Esce il 24 giugno il nuovo singolo di Aka 7even con Gué... 'Toca'. Ecco il testo del brano in anteprima. Si aggiungono… - aka7evennewfan : RT @AllMusicItalia: Esce il 24 giugno il nuovo singolo di Aka 7even con Gué... 'Toca'. Ecco il testo del brano in anteprima. Si aggiungono… - Roberto55979047 : RT @AllMusicItalia: Esce il 24 giugno il nuovo singolo di Aka 7even con Gué... 'Toca'. Ecco il testo del brano in anteprima. Si aggiungono… - malleshuk_julia : RT @AllMusicItalia: Esce il 24 giugno il nuovo singolo di Aka 7even con Gué... 'Toca'. Ecco il testo del brano in anteprima. Si aggiungono… -