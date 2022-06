Tetto al prezzo gas russo, Consiglio Ue boccia richiesta di Draghi. Se ne riparlerà a ottobre (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Consiglio europeo non ha accolto la richiesta del premier italiano, Mario Draghi, di riconvocare a breve (prima della pausa estiva) un vertice Ue straordinario per decidere la fissazione a un Tetto al prezzo del gas russo; ma la Commissione europea si è impegnata a studiare entro il prossimo summit dei leader di ottobre anche questa soluzione, e soprattutto a rivedere l'intera progettazione del mercato Ue dell'energia. Con l'obiettivo di mettere fine alla situazione attuale in cui è il prezzo del gas che definisce i prezzi dell'elettricità all'ingrosso, nonostante la presenza sempre più rilevante delle fonti rinnovabili, che costano molto meno, nella generazione elettrica. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo ha indicato durante ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) Ileuropeo non ha accolto ladel premier italiano, Mario, di riconvocare a breve (prima della pausa estiva) un vertice Ue straordinario per decidere la fissazione a unaldel gas; ma la Commissione europea si è impegnata a studiare entro il prossimo summit dei leader dianche questa soluzione, e soprattutto a rivedere l'intera progettazione del mercato Ue dell'energia. Con l'obiettivo di mettere fine alla situazione attuale in cui è ildel gas che definisce i prezzi dell'elettricità all'ingrosso, nonostante la presenza sempre più rilevante delle fonti rinnovabili, che costano molto meno, nella generazione elettrica. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo ha indicato durante ...

