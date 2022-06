Tesser: “Napoli interessato a Pafundi, non mi sorprende: è fortissimo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Napoli è interessato a Simone Pafundi giovane talento del calcio italiano di proprietà dell’Udinese. C’è chi lo ha paragonato a Messi, chi addirittura ha scomodato Maradona. Sulle nostre pagine social ci sono tantissimi commenti da parte di tifosi dell’Udinese che esaltano il giocatore, altri addirittura sarebbero pronti a strappare l’abbonamento se l’Udinese dovesse vendere Pafundi. Insomma l’attaccante tutto mancino viene considerato un autentico talento. Un commento tecnico su Simone Pafundi, arriva anche da Attilio Tesser che ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Un paio di giorni fa mi sono informato su questo calciatore che non conoscevo molto bene, anche se ne avevo sentito parlare. Posso dire che Udine sono veramente tutti pazzi per lui, l o considerano ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Ila Simonegiovane talento del calcio italiano di proprietà dell’Udinese. C’è chi lo ha paragonato a Messi, chi addirittura ha scomodato Maradona. Sulle nostre pagine social ci sono tantissimi commenti da parte di tifosi dell’Udinese che esaltano il giocatore, altri addirittura sarebbero pronti a strappare l’abbonamento se l’Udinese dovesse vendere. Insomma l’attaccante tutto mancino viene considerato un autentico talento. Un commento tecnico su Simone, arriva anche da Attilioche ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Un paio di giorni fa mi sono informato su questo calciatore che non conoscevo molto bene, anche se ne avevo sentito parlare. Posso dire che Udine sono veramente tutti pazzi per lui, l o considerano ...

