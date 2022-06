Roma, un ex non smette e rinnova fino al 2023 (Di venerdì 24 giugno 2022) L'ex portiere della Roma Maarten Stekelenburg ha rinnovato il suo contratto che lo lega all'Ajax. Il trentanovenne resterà con... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) L'ex portiere dellaMaarten Stekelenburg hato il suo contratto che lo lega all'Ajax. Il trentanovenne resterà con...

Pubblicità

NekOfficial : Non posso dirvi molto ma sto preparando una sorpresa che ha a che fare con la musica… vi do un indizio: se intorno… - FBiasin : Calendario #SerieA, i criteri: - Asimmetria a/r. - Club di Champions, E-League e Conference non si incontrano fra… - SerieA : ?? Fiorentina - Napoli ?? Juventus - Roma ?? Lazio - Inter Non aggiungiamo altro. - News_24it : Roma, 24 giugno 2022 - «Se i ricoveri continuano a crescere con questo tasso, rischiamo di ritrovarci nuovamente co… - tonyxofan : RT @UccellinoMilan: L’anno scorso: -Liverpool incontrato tra Lazio e Juve -Atalanta dopo l’Atletico -Porto incontrato tra Roma e derby -Atl… -