Radio Ufficiale: “Sondaggio per un centrocampista del Verona, un ‘Mister X’ argentino fa impazzire Spalletti e Giuntoli” (Di venerdì 24 giugno 2022) Valter De Maggio rivela varie info di mercato a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista della emittente Radiofonica, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto un Sondaggio con il Verona per Adrian Tameze. Il centrocampista classe ’94 è un’idea per il team partenopeo che potrebbe essere posizionato sia al fianco di Anguissa che al suo posto. Senza dimenticare il mal di pancia del calciatore camerunense per un motivo non ancora ben precisato ma che dovrebbe essere una promessa non mantenuta da De Laurentiis. Nel frattempo si parla anche di un Mister X che fa impazzire Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Secondo la redazione di AreaNapoli.it si tratta del centrocampista ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Valter De Maggio rivela varie info di mercato aGoal, suKiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista della emittentefonica, il direttore sportivo Cristianoha fatto uncon ilper Adrian Tameze. Ilclasse ’94 è un’idea per il team partenopeo che potrebbe essere posizionato sia al fianco di Anguissa che al suo posto. Senza dimenticare il mal di pancia del calciatore camerunense per un motivo non ancora ben precisato ma che dovrebbe essere una promessa non mantenuta da De Laurentiis. Nel frattempo si parla anche di un Mister X che faLucianoe Cristiano. Secondo la redazione di AreaNapoli.it si tratta del...

Pubblicità

FiorinoLuca : Il sorteggio di Wimbledon non viene trasmesso in streaming. Esiste l'opzione 'radio' sul sito ufficiale. #Wimbledon - napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Sondaggio per un centrocampista del Verona, un 'Mister X' argentino fa impazzire Spalletti e Giun… - napolitown : No vabbe… De Maggio “Se arriva Dybala la prima partita ufficiale sarebbe contro il Verona, Maradona ha giocato la… - EttoreStev : RT @Luciano39420470: Questo pomeriggio alle ore 18 in diretta a Radio Maria ti invito all' ascolto della mia Catechesi tema: Il 2 Segno di… - SimoneMoriOff : @Alessan41521310 @FiorinoLuca Radio Wimbledon sul sito ufficiale -