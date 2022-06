Pioggia di polemiche su Ezra Miller: la lista dei suoi crimini si allunga e Hollywood continua a non fare nulla (Di venerdì 24 giugno 2022) Ezra Miller ha ancora gravi problemi con la legge. L’attore non è nuovo ad episodi di violenze ed aggressioni, ma negli ultimi tempi sembra aver superato il limite. L’ultima follia lo vedrebbe vivere isolato nel suo ranch nel Vermont insieme a tre bambini piccoli, di età compresa tra uno e cinque anni, e sua madre 25enne. Il Rolling Stone è riuscito a mettersi in contatto con il padre e altri due familiari che sono molto preoccupati per la situazione. L’ambiente, un ranch di 96 acri, non sarebbe l’ideale in cui vivere, soprattutto perché secondo queste fonti, Ezra Miller avrebbe delle pistole incustodite sparse per la proprietà e anche piante di marijuana coltivate illegalmente. Una delle due fonti, che, come l’altra, ha chiesto l’anonimato per paura di ritorsioni, ha ricordato un caso in cui uno dei bambini ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ha ancora gravi problemi con la legge. L’attore non è nuovo ad episodi di violenze ed aggressioni, ma negli ultimi tempi sembra aver superato il limite. L’ultima follia lo vedrebbe vivere isolato nel suo ranch nel Vermont insieme a tre bambini piccoli, di età compresa tra uno e cinque anni, e sua madre 25enne. Il Rolling Stone è riuscito a mettersi in contatto con il padre e altri due familiari che sono molto preoccupati per la situazione. L’ambiente, un ranch di 96 acri, non sarebbe l’ideale in cui vivere, soprattutto perché secondo queste fonti,avrebbe delle pistole incustodite sparse per la proprietà e anche piante di marijuana coltivate illegalmente. Una delle due fonti, che, come l’altra, ha chiesto l’anonimato per paura di ritorsioni, ha ricordato un caso in cui uno dei bambini ...

