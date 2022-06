“Parla come fai i pom**ni, di Rinascimento non sai nulla”: uno Sgarbi da applausi demolisce la Nappi (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Pornostar con velleità politiche (antisalviniane) e ora anche culturali, Valentina Nappi deve credersi una grande intellettuale. Niente di male, per carità, sognare non costa nulla. Il problema è che la Nappi, come già fatto in passato, ha deciso di pestare i piedi a Vittorio Sgarbi, pretendendo addirittura di dargli lezioni sul Rinascimento. La risposta del Vittorione nazionale, ovviamente, non si è fatta attendere. E, come al solito, è stata pirotecnica: «Rispondo serenamente a una sconosciuta pornostar che esprime pensieri e polemiche, nel disperato tentativo di farsi conoscere, salendo su una cattedra che si è data da sola», è stato l’incipit della sua risposta su Facebook. Ma, appunto, questo era solo l’inizio… Sgarbi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – Pornostar con velleità politiche (antisalviniane) e ora anche culturali, Valentinadeve credersi una grande intellettuale. Niente di male, per carità, sognare non costa. Il problema è che lagià fatto in passato, ha deciso di pestare i piedi a Vittorio, pretendendo addirittura di dargli lezioni sul. La risposta del Vittorione nazionale, ovviamente, non si è fatta attendere. E,al solito, è stata pirotecnica: «Rispondo serenamente a una sconosciuta pornostar che esprime pensieri e polemiche, nel disperato tentativo di farsi conoscere, salendo su una cattedra che si è data da sola», è stato l’incipit della sua risposta su Facebook. Ma, appunto, questo era solo l’inizio…...

giorgio_gori : Un problema di cui si parla poco, riguardo alla guerra in #Ucraina, è quello dei terreni coltivati che i russi hann… - borghi_claudio : Quindi delle due l'una, o Draghi parla a titolo personale ed è una sua sensazione, un suo auspicio più che legittim… - marcocappato : “Mario”, Federico, nel mondo si parla di te. Come ci hai detto oggi, hai fatto la storia. - UnUltras : @Napolinblack @Ciruzz0N Scrivi come parla koulibaly a vita mij - F_Cavatorti : @PICIO @stanzaselvaggia Infatti non se ne parla da nessuna parte, perchè devono parlare di Fedez & Co. Questo è tri… -