Pagamenti elettronici, dal 30 giugno multe per i commercianti che li rifiutano. Ecco a chi segnalare le violazioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Entri in un negozio per un po' di spesa. Fai colazione al bar. Ceni in pizzeria. Al momento di pagare estrai il bancomat. Alla cassa lo rifiutano: "Non abbiamo il pos", "Qui internet non prende", "Per quella cifra pago troppe commissioni". La scena non è certo nuova. Ma da giovedì prossimo, 30 giugno, se l'esercente non accetta la moneta elettronica potrà scattare la multa. A otto anni di distanza dall'introduzione dell'obbligo, rimasto finora solo sulla carta, il decreto Recovery bis associa alla violazione una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Il cittadino che si sente imporre il pagamento in contanti – al netto della possibilità di andare via senza pagare e saldare il dovuto in seguito, dopo aver prelevato o facendo un bonifico – potrà segnalarlo alla Guardia di Finanza attraverso il numero gratuito 117 o ...

