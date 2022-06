MotoGP TV8, orario qualifiche GP Olanda in chiaro: programma e streaming 25 giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 vedrà proseguire domani, sabato 25 giugno il fine settimana del GP d’Olanda, con le prove libere 3 e le qualifiche che si disputeranno ad Assen, e saranno valide per l’undicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP d’Olanda del Motomondiale con le differite proposte in tv. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP d’Olanda 2022, undicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (solo prove libere 3), in diretta streaming su SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. Sintesi in differita ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 vedrà proseguire domani, sabato 25il fine settimana del GP d’, con le prove libere 3 e leche si disputeranno ad Assen, e saranno valide per l’undicesima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito ildel GP d’del Motomondiale con le differite proposte in tv. Di seguito il calendario, ile l’d’inizio del sabato del GP d’2022, undicesima tappa del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno (solo prove libere 3), in direttasu SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. Sintesi in differita ...

