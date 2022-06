Marcell Jacobs torna in gara! Domani ai Campionati Italiani, sciolte le riserve: sfida a Tortu e Ali sui 100 (Di venerdì 24 giugno 2022) Marcell Jacobs ha sciolto le riserve e Domani correrà ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà il grande protagonista allo Stadio Guidobaldi di Rieti: batterie alle ore 19.35 e finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo è definitivamente guarito dall’infortunio che aveva rimediato dopo il Meeting di Savona (lo scorso 18 maggio), sua unica apparizione stagionale all’aperto (9.99 ventoso in batteria e 10.04 in finale). La distrazione-elongazione di primo grado al bicipite sinistro lo aveva tenuto fuori dagli appuntamenti di Diamond League a Eugene, Roma e Oslo, ma ora il 27enne è pronto per tornare in gara e Domani cercherà di illuminare la scena, inseguendo il quinto tricolore consecutivo. Ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)ha sciolto lecorrerà aiAssoluti di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà il grande protagonista allo Stadio Guidobaldi di Rieti: batterie alle ore 19.35 e finale alle ore 20.35. Il velocista lombardo è definitivamente guarito dall’infortunio che aveva rimediato dopo il Meeting di Savona (lo scorso 18 maggio), sua unica apparizione stagionale all’aperto (9.99 ventoso in batteria e 10.04 in finale). La distrazione-elongazione di primo grado al bicipite sinistro lo aveva tenuto fuori dagli appuntamenti di Diamond League a Eugene, Roma e Oslo, ma ora il 27enne è pronto perre in gara ecercherà di illuminare la scena, inseguendo il quinto tricolore consecutivo. Ad ...

Pubblicità

CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Marcell #Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che gar… - TV7Benevento : **Atletica: Jacobs in gara agli Assoluti, 'domani correrò a Rieti'** - - crazylongjumper : RT @atleticaitalia: ?????? ???????????? ???? ???????? ?? ??????????! È ufficiale: rientra domani agli Assoluti nei 100 ?? Il campione olimpico Marcell Jacobs @c… - rtl1025 : ?? Marcell #Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instag… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ?????? ???????????? ???? ???????? ?? ??????????! È ufficiale: rientra domani agli Assoluti nei 100 ?? Il campione olimpico Marcell Jacobs @c… -