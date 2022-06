LIVE – Calendario Serie A 2022-23 | tutte le partite del Napoli

(Di venerdì 24 giugno 2022) La LegaA è già proiettata alla prossima stagione e cresce l’attesa per il sorteggio deldel prossimo campionato. Oggi, 24 giugno alle ore 12 si terrà la consueta cerimonia durante la quale verrà stilato ildiA della prossima stagione. A breve l’aggiornamentosuldel: Sorteggio calendari: i criteri e le novità SorteggioA Viene confermata l’asimmetria tra girone d’andata e ritorno, novità introdotta già nella passata stagione ma utilizzata in passato in altre leghe. A causa del mondiale in Qatar, che porterà alla sospensione del campionato nel mese di dicembre, la stagione inizierà il 14 agosto, in anticipo rispetto agli altri anni. Il ...

Pubblicità

ReteSport : ???? Sorteggio calendario Serie A 2022/2023 - LIVE #ASRoma #SerieA - CalcioFinanza : Sorteggio calendario Serie A, le 20 squadre protagoniste - emamarro : RT @CalcioFinanza: Tutto pronto per il sorteggio del calendario di Serie A 2022/23: seguilo live - MilanPress_it : Segui con noi il sorteggio live della #SerieA!????? - LecceCalcio : Sorteggio Calendario Serie A LIVE – Tutti gli aggiornamenti - -

Tra poco infatti verrà alzato il sipario suldel prossimo campionato, in diretta dalle 12 su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A con il presidente Lorenzo Casini e l'...1 Si svolge oggi a partire dalle 12 il sorteggio dell'interodella Serie A stagione 2022 - 2023. Le 20 squadre partecipanti attendono gli accoppiamenti che seguiranno queste linee guida: - è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in ...Fra poco sarà sorteggiato il calendario della Serie A che come già avvenuto nella scorsa stagione vedrà il girone di ritorno asimmetrico rispetto a quello dell’andata e ci sarà una lunga sosta in ...Seguite il LIVE di FirenzeViola.it per scoprire tutte le giornate e ... con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario 2021/2022 e alla prima giornata (così come all'ultima) non possono ...