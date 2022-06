Lazio, conferme dall'Inghilterra: pronta l'offerta per un pallino di Sarri (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferisce il Sun, la Lazio è pronta ad aprire una trattativa col Chelsea per il terzino della Nazionale Emerson Palmieri.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferisce il Sun, laad aprire una trattativa col Chelsea per il terzino della Nazionale Emerson Palmieri....

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, conferme dall'Inghilterra: pronta l'offerta per un pallino di Sarri - sportli26181512 : Lazio, conferme dall'Inghilterra: pronta l'offerta per un pallino di Sarri: Secondo quanto riferisce il Sun, la Laz… - Lazio_TV : Al lavoro i due sodalizi per la prossima stagione - sportli26181512 : Milan, conferme su Romagnoli: Anche Sportitalia conferma la nostra anticipazione: Alessio Romagnoli ha scelto la La… - StefanoOlmo : @alei1004 @Il_Mago_KK @AntonioMileo Considerare Van Bommel un semplice fabbro è disonesto, chiedere a un grande all… -