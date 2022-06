La Juve studia l’addio di Rabiot | dall’Inghilterra arriva la bomba

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lasta pensando con grande insistenza a liberarsi si Adrien, ma il francese non ha intenzione di accettare ogni destinazione. Le strade dellantus e di Adriensono destinate a separarsi durante questa sessione di calciomercato, considerando infatti come anche il francese abbia apertamente dichiarato di volersene andare da Torino, un qualcosa che sicuramente non dispiacerà alla dirigenzantina che però in questo momento sta giustamente cercando di negare il tutto per poter non svendere un giocatore che è costato davvero tantissimo in quanto ingaggio, addirittura 21 milioni in sole tre stagioni. LaPresseNon sarà per nulla facile riuscire a trovare una situazione che possa convincere entrambe le parti, ovvero quella dellantus e quella di ...