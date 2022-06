Juventus, Telegraph conferma: “Rabiot via, aspetta un club da Champions” (Di venerdì 24 giugno 2022) Adrien Rabiot ha scelto di lasciare la Juventus. Sotto contratto fino al 2023, il 27enne centrocampista francese – riporta il “Telegraph” – aspetta un’offerta dalla Premier League. La valutazione dei bianconeri è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbero trattative. L’ex Psg spera di definire il proprio futuro prima dell’inizio del ritiro con la squadra di Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Adrienha scelto di lasciare la. Sotto contratto fino al 2023, il 27enne centrocampista francese – riporta il “” –un’offerta dalla Premier League. La valutazione dei bianconeri è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbero trattative. L’ex Psg spera di definire il proprio futuro prima dell’inizio del ritiro con la squadra di Allegri. SportFace.

