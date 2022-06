Isola 16, ex naufraga attacca gli autori: “Mi dicevano di litigare per fare audience” (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Isola 16 sta per giungere al termine, ma Lory Del Santo ha ancora retroscena e curiosità da svelare ai più appassionati del reality. Ecco quindi che la creatrice di The Lady non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti degli autori del programma stesso. Ma andiamo con ordine. Uscita un paio di settimane fa dall’Isola, dopo due mesi e mezzo di permanenza, Lory ci ha poi raccontato in esclusiva alcuni retroscena choc, come quello su Marialaura De Vitis. Successivamente, anche il suo compagno Marco Cucolo ha abbandonato il programma (per motivi di salute) e i due si sono ricongiunti solo lo scorso lunedì sera. In merito alla loro riappacificazione, Lory ha voluto specificare il perché sia avvenuta e cosa le ha fatto cambiare idea. L’imprenditrice è intervenuta dunque nella trasmissione ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) L’16 sta per giungere al termine, ma Lory Del Santo ha ancora retroscena e curiosità da svelare ai più appassionati del reality. Ecco quindi che la creatrice di The Lady non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti deglidel programma stesso. Ma andiamo con ordine. Uscita un paio di settimane fa dall’, dopo due mesi e mezzo di permanenza, Lory ci ha poi raccontato in esclusiva alcuni retroscena choc, come quello su Marialaura De Vitis. Successivamente, anche il suo compagno Marco Cucolo ha abbandonato il programma (per motivi di salute) e i due si sono ricongiunti solo lo scorso lunedì sera. In merito alla loro riappacificazione, Lory ha voluto specificare il perché sia avvenuta e cosa le ha fatto cambiare idea. L’imprenditrice è intervenuta dunque nella trasmissione ...

