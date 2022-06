Intelligenza artificiale e questioni morali Il concetto del cyborg

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 giugno 2022) San Francisco, California, 27 marzo 2017. L’imprenditore Elon Musk, una delle menti nello sviluppo di progetti come Tesla e SpaceX, ha annunciato la sua prossima avventura: Neuralink. La società ha l’obiettivo di fondere gli esseri umani con l’elettronica, creando ciò che Musk definisce il pizzo neurale. Esso è un dispositivo che iniettato nella vena giugulare raggiungerebbe il cervello per poi dispiegarsi in una rete di connessioni elettriche collegate direttamente ai neuroni umani. L’idea è di sviluppare delle interfacce cervello-computer potenziate per aumentare la larghezza con cui il cervello biologico può interagire e comunicare con dei computer esterni. Il pizzo neurale scenderà fino a raggiungere il livello dei neuroni cerebrali: sarà una maglia che riuscirà a collegarsi direttamente alla materia cerebrale e poi a connettersi con un computer. Quell’essere umano sarà un ...