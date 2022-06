Impact 23 06 2022 Gli Honor No More non ci stanno

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Domenica notte si è svolto Slammiversary ed è stato un altro grande evento. Josh Alexander è riuscito a mantenere la cintura, mentre tutte le altre sono cambiate. Anche Tasha Steelz ha perso la cintura, dopo che Jordynne Grace ha vinto un fantastico Queen of The Mountain. Addentriamoci quindi nella puntata. PROMO: GliNosalgono sul ring ed Eddie Edwards prende il microfono. Dice che in realtà gliOriginals non hanno vinto a Slammiversary e che gliNonon hanno perso, non ci. Eddie poi comincia a incolpare PCO della sconfitta, ma prima che si incazzi, Vincent interviene e ricorda un po’ di momenti di Slammiversary che hanno portato alla loro ...