Eva Henger, dopo il lungo ricovero le lacrime a fiumi: la modella distrutta dal dolore (Di venerdì 24 giugno 2022) Eva Henger ha lasciato l'ospedale ma deve continuare a muoversi in carrozzina: la showgirl non riesce a non pensare a loro. Sono state settimane durissime per Eva Henger, che ha vissuto senza dubbio uno dei periodi peggiori della sua vita. Come noto, l'ex pornodiva è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Ungheria, mentre si trovava a bordo di una vettura assieme a suo marito, Massimiliano Caroletti. Lo schianto è stato violentissimo, tanto che la 49enne originaria di Gyor è stata costretta a subire numerosi interventi chirurgici e dovrà ora affrontare una lunga convalescenza. Subito dopo l'incidente, Eva Henger è stata ricoverata in un ospedale magiaro assieme a suo marito, ma successivamente la showgirl è stata trasferita in una clinica romana. Le sue vicissitudini sono state ...

